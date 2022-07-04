«Ути-пути, какая прелесть»: челябинцев умилила утка со стильной прической

Фото: Челябинский зоопарк

Челябинцы пришли в умиление от пернатой питомицы городского зоопарка. Горожан восхитила «прическа» утки, удивительно напоминающая стильную человеческую стрижку.

Утка-модница живет в контактном зоопарке, и у челябинцев есть возможность полюбоваться на ее стильную «укладку» вблизи. Вдобавок сотрудники зоопарка сняли пернатую красотку на видео, вызвав шквал восхищенных комментариев от пользователей соцсетей. В адрес утки сразу посыпались определения «фееричная дама», «супермодель», «какая-прелесть», а также просто умиленное «ути-пути!».

Напомним, неделю назад утиное семейство заметили в самом центре Челябинска. Мама-утка с птенцами перешла улицу Воровского и отправилась к управлению градостроительства.

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