«Инновационные» очереди и пробки: челябинцы с трудом добираются до выставки «Иннопром» в Екатеринбурге

Сначала машины стоят в пробках, а потом их проверяю с собаками Фото: ЧИТАТЕЛЬ "КП"

Челябинцы пожаловались на ужасную организацию международной промышленной выставки «Иннопром», которая стартовала в Екатеринбурге. В понедельник, 4 июля, участники попали в гигантские пробки на трассе, а при въезде каждую машину досматривают с собаками. А на месте — еще две очереди.

— Стоит очередь за бейджиками. Но до этого этапа еще не дошла, стоим, — жалуется читательница КП Юлия. — Отдельная очередь — на вход, из тех, кто уже с бейджиками. Все говорят, что отвратительная организация.

— Выставку еще не видел, но пробки и очереди точно «инновационные», — жалуется еще один посетитель выставки Иван.

Выставка пройдет до 7 июля. На «Иннопроме» Южный Урал покажет себя: будут представлены велопешеходный мост для Челябинска, робот-манипулятор, станки для гибки металла, макеты буровых установок, пассажирские кресла для автобусов и набор посуды. ЮУрГУ покажет свои инновации: обеззараживание продуктов холодной плазмой, технологию очистки воды без химикатов и двигатель многоразовой возвращаемой ракеты.

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