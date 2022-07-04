Недешевое хозяйство: аналитики выяснили, сколько денег нужно накопить на покупку дачи в Челябинской области

Чтобы экономить, выращивая продукты на собственной грядке, придется сначала потратить много денег
Фото: Артем КИЛЬКИН
Аналитики подсчитали, сколько денег нужно скопить, чтобы загорать летом на собственном газоне — или над собственными огородными грядками. Цены на дачные участки в Челябинской области изучили специалисты региональной Контрольно-счетной палаты. Оказалось, что в среднем участок земли с домиком обходится в 560 тыс. рублей. Самые дорогие садовые участки находятся вдали от областного центра.
Дешевле всего дачу можно приобрести в окрестностях Южноуральска. Там за дом площадью 20-50 квадратных метров и землю для огорода просят всего 235 тыс. рублей.
В среднем 467-488 тыс. рублей придется отдать за садовый участок в Миассе и Троицке.
Жителям Златоуста и Магнитогорска на покупку дачи понадобится около 555 тыс. рублей. Огород и небольшой дом в окрестностях Челябинска обойдутся в 596 тыс. рублей.
В Аргаяше за садовый участок просят 663 тыс. рублей, в Копейске — 669 тыс. рублей.
А рекорд по дороговизне дач поставили в Кыштыме. Там за домик с садом нужно отдать 789 тыс. рублей.
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