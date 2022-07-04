В Челябинской области уже больше 335 тыс. человек заболели коронавирусом

В Челябинской области уже четвертую неделю не снижается заболеваемость коронавирусом Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области за последний день зарегистрировали 90 новых случаев коронавируса, на два больше, чем днем ранее. Среди новых заболевших шестеро школьников.

За все время с начала пандемии уже у 335 008 южноуральцев диагностировали Covid-19.

По данным регионального министерства здравоохранения к 4 июля, от коронавируса продолжает лечиться 1 591 житель Челябинской области. За последние сутки от ковидной пневмонии умерли два пациента.

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