В Челябинской области уже больше 335 тыс. человек заболели коронавирусом

В Челябинской области уже четвертую неделю не снижается заболеваемость коронавирусом
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Челябинской области за последний день зарегистрировали 90 новых случаев коронавируса, на два больше, чем днем ранее. Среди новых заболевших шестеро школьников.
За все время с начала пандемии уже у 335 008 южноуральцев диагностировали Covid-19.
По данным регионального министерства здравоохранения к 4 июля, от коронавируса продолжает лечиться 1 591 житель Челябинской области. За последние сутки от ковидной пневмонии умерли два пациента.
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