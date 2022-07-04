Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
+29°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье4 июля 2022 6:20

В Челябинской области уже больше 335 тыс. человек заболели коронавирусом

За последний день Covid-19 обнаружили у 90 жителей региона
Елена КОЛЧИНА
В Челябинской области уже четвертую неделю не снижается заболеваемость коронавирусом

В Челябинской области уже четвертую неделю не снижается заболеваемость коронавирусом

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области за последний день зарегистрировали 90 новых случаев коронавируса, на два больше, чем днем ранее. Среди новых заболевших шестеро школьников.

За все время с начала пандемии уже у 335 008 южноуральцев диагностировали Covid-19.

По данным регионального министерства здравоохранения к 4 июля, от коронавируса продолжает лечиться 1 591 житель Челябинской области. За последние сутки от ковидной пневмонии умерли два пациента.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru