В Челябинске ребенок на велосипеде угодил под автобус

Фото: ГИБДД Челябинска

В Челябинске школьник пострадал в ДТП с рейсовым автобусом. Это случилось днем 3 июля на улице Уфимские каменные карьеры.

Как рассказали в ГИБДД Челябинска, 14-летний мальчик катался на велосипеде по тротуару. Он не удержал руль в нужный момент, выехал на дорогу и столкнулся с рейсовым автобусом, который как раз подъезжал к остановке.

Мальчик сильно ударился, но обошлось без опасных для жизни травм. Юному велосипедисту оказали медицинскую помощь и отправили долечиваться на дому.

Напомним, в Челябинске под колеса попал семилетний ребенок. По словам очевидцев, он бежал через дорогу на зеленый сигнал светофора, а водитель сбившей мальчика машины на скорости ехал на красный.

Ранее в Челябинской области неуправляемый рейсовый автобус уехал с остановки, врезался в машину и жилой дом.

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