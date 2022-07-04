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Происшествия4 июля 2022 7:36

В Магнитогорске мужчина без страховки влез на 37-метровый скалодром и отказался спускаться

Спасателям с трудом удалось доставить его на землю
Елена КОЛЧИНА
Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

В Челябинской области мужчина без какого-либо снаряжения взобрался на высоту десятиэтажного дома и упорно отказывался спускаться на землю. Инцидент произошел в Магнитогорске.

28-летний горожанин без подготовки и без страховки вскарабкался на вершину скалодрома «Вышка». 37-метровый скалодром построен на опоре электропередач и считается одним из самых высоких в России.

Как рассказали в региональной поисково-спасательной службе, магнитогорец одолел альпинистский маршрут, пребывая в неадекватном состоянии. Он не мог даже связно говорить, но каким-то чудом удерживался на высоте.

Спасателям в альпинистском снаряжении пришлось лезть на скалодром вслед за мужчиной. С трудом им удалось надеть на любителя высоты обвязку, а потом со всеми мерами предосторожности спустить его вниз

Мужчина так и не смог объяснить, зачем полез на скалодром. Выяснить это, а также узнать причину неадекватного состояния верхолаза предстоит полицейским.

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