В Магнитогорске мужчина без страховки влез на 37-метровый скалодром и отказался спускаться

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области
В Челябинской области мужчина без какого-либо снаряжения взобрался на высоту десятиэтажного дома и упорно отказывался спускаться на землю. Инцидент произошел в Магнитогорске.
28-летний горожанин без подготовки и без страховки вскарабкался на вершину скалодрома «Вышка». 37-метровый скалодром построен на опоре электропередач и считается одним из самых высоких в России.
Как рассказали в региональной поисково-спасательной службе, магнитогорец одолел альпинистский маршрут, пребывая в неадекватном состоянии. Он не мог даже связно говорить, но каким-то чудом удерживался на высоте.
Спасателям в альпинистском снаряжении пришлось лезть на скалодром вслед за мужчиной. С трудом им удалось надеть на любителя высоты обвязку, а потом со всеми мерами предосторожности спустить его вниз
Мужчина так и не смог объяснить, зачем полез на скалодром. Выяснить это, а также узнать причину неадекватного состояния верхолаза предстоит полицейским.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru