Челябинский «Трактор» подписал пробный контракт с молодым форвардом «Югры»

Фото: ХК «Югра»

Нападающий начинал свою карьеру в ангарском «Ермаке», и в 2018 году вошел в состав ханты-мансийской «Югры». В прошедшем сезоне Яппаров (рост 189 см) выступал за югорчан в трех разных лигах (ЮХЛ, МХЛ и ВХЛ). В составе команды «Югра-ЮКИОР» стал победителем финала первенства России среди юниоров до 18 лет. На турнире в Альметьевске Яппаров сыграл восемь матчей, забросил две шайбы и отдал шесть голевых передач. В мае Яппаров был вызван в молодежную сборную России для участия в Кубке Черного моря. На турнире в Сочи форвард провел три игры.

В пресс-службе ХК «Трактор» сообщили, что клуб подписал пробный контракт с этим перспективным форвардом.

Генеральный директор клуба Иван Савин подчеркнул, что команда ориентируется на поиск молодых талантов, способных усилить «Трактор».

— Ярослав Яппаров в Челябинске сможет получить должное развитие и в ближайшем будущем создать конкуренцию среди форвардов основного состава. Уже в июле он примет участие в предсезонном сборе «Трактора» и, возможно, болельщики клуба увидят его в составе на одном из запланированных летом турниров, — прокомментировал подписание контракта Иван Савин.

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