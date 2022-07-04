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Общество4 июля 2022 11:06

Вся правда о лете 2022 года: климатологи объяснили, почему челябинцы зря жалуются на холод и какая польза от сырости в июле

Челябинские климатологи выяснили, что затянувшиеся летние дожди помогли природе
Елена КОЛЧИНА
Многим челябинцам дождь не по душе, зато природа радуется

Многим челябинцам дождь не по душе, зато природа радуется

Фото: Евгения ГУСЕВА

Июнь 2022 года не побаловал челябинцев обилием теплых дней, начало июля тоже оказалось прохладным и дождливым. Но ученые говорят, что лето рано называть холодным.

— В прошлые годы мы просто разбаловались жарой, поэтому ошибочно думаем, что сейчас холодно, — заявила доцент факультета экологии ЧелГУ, климатолог Екатерина Пестрякова. — Между тем, и май, и июнь в этом году находились во власти теплых фронтов, что позволило избежать заморозков. Теплые фронты западного переноса повлекли за собой и повышенную влажность.

В мае в регионе выпало аномально много осадков, а в июне — немного больше обычного. При этом температура воздуха в первой половине июня оказалась даже выше средних многолетних значений, пусть и ненамного.

По словам Екатерины Пестряковой, сырая погода пошла на пользу южноуральской природе. Напитавшись влагой, стала буйно расти трава, которая защищает экосистему от пожаров. А главное, заметно обмелевшие в предыдущие годы реки наконец-то начали пополняться водой.

Многие южноуральцы заметили, как резко в последнее время различается погода днем и ночью. Это подтверждают и наблюдения ученых. Дело в том, что климат в Челябинской области делается все более континентальным. Это значит, что температура сильнее, чем раньше, меняется в течение суток и при переходе времен года.

— Это подтверждают данные нашей Кизильской метеостанции, — . рассказала Екатерина Пестрякова. — Там работает династия специалистов, сначала мама, теперь дочка. У них больше 50 лет наблюдений. По их данным у нас в целом стало суше, осадков меньше, осенью чаще заморозки, а летние температуры выросли.

Напомним, дожди в Челябинской области не спешат заканчиваться. По прогнозу метеорологов, на этой неделе только один день будет ясным, хотя температура воздуха станет стабильно расти. К воскресенью 10 июля должно потеплеть до +29.

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