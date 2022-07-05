Магистратура в приоритете: 5 причин продолжить образование в ЮУрГУ

Фото: ЮУрГУ

Выпускники бакалавриата получили долгожданные дипломы и теперь решают, какой путь выбрать дальше. Назовем 5 причин, почему следует продолжить обучение в магистратуре Южно-Уральского государственного университета и, возможно, занять одно из 808 бюджетных мест.

Фото: ЮУрГУ

1. Получить более узкую квалификацию. В магистратуре можно углубить знания по своей специальности. Более узкая специализация будет конкурентным преимуществом при устройстве на работу.

2. Построить успешную карьеру. Магистратура – это конкурентоспособность. Чтобы занимать хорошие высокие должности, необходим диплом магистра.

3. Сменить сферу деятельности. Магистратура – шанс освоить новую профессию за короткий срок. Если вы получили бакалавриат по направлению «программная инженерия», но поняли, что хотите работать журналистом, то можно поступить в магистратуру и сменить свою специальность!

4. Сделать научное открытие. Учеба в магистратуре – фундамент для плодотворной научной деятельности. Кроме того, это обязательная ступень для поступления в аспирантуру.

5. Ну и пятая причина – возможность продлить счастливые студенческие годы! Это время, когда ты учишься новому, много общаешься, постоянно развиваешься. Приятно задержаться в этом периоде еще на пару лет!

Вся информация о поступлении в ЮУрГУ собрана на специальном сайте для абитуриентов abit.susu.ru.