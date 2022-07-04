Порадуйтесь ей напоследок: в 900 челябинских домах 5 июля пропадет горячая вода

Две недели челябинцам придется обходиться холодной водой Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинске 5 июля начнется третий этап массовых опрессовок. Горячую воду отключат в Калининском, Курчатовском, Советском, Тракторозаводском и Ленинском районах.

Опрессовки проведут в 883 многоквартирных домах, 41 детсаду, 17 больницах и поликлиниках. Полный список адресов, где пропадет горячее водоснабжение, можно посмотреть по ссылке.

Как уточнили в мэрии, возобновить подачу горячей воды должны через две недели. Если работники коммунальных служб очень постараются, то вода может вернуться в краны и раньше 19 июля. Но если во время гидравлических испытаний обнаружат аварии, то отключение могут продлить до тех пор, пока не починят трубы.

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