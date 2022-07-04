Планировали 150, взяли 371 и что теперь? В новой челябинской школе превысили план по набору первоклашек

ОЦ №7 оснащен по последним требованиям. Это кабинет лего-конструирования Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Образовательный центр № 7 Челябинска, который открылся в этом году, зачислили 371 первоклассника, хотя планировали 150. Готовы успокоить обеспокоенных родителей: школа планирует продолжить работать в одну смену.

— В 2022 году количество поданных заявлений в образовательный центр № 7 действительно превысило число запланированных к открытию мест. В рамках приемной кампании в первый класс администрацией образовательной организации было принято решение об увеличении мест в первых классах за счет имеющихся ресурсов, — уточнили КП-Челябинск в пресс-службе Комитета по делам образования Челябинска.

Такое количество заявлений для школ, расположенных в новых районах, не ново. Большая часть населения там молодые семьи с детьми. В ведомстве заверили, что более 10 первых классов ежегодно открываются в школах Чурилово, Паркового, Ньютона и Тополиной Аллеи.

По итогам первой волны в первые классы Челябинска родители подали 15 529 заявлений. Напомним, запись в 1 классы по прописке началась 1 апреля. В школах кипели нешуточные страсти.

Родителям из «Академа» пришлось толпиться на крыльце Фото: Ольга ЩАПИНА

Попасть на оставшиеся места за партами можно будет во время второго этапа приемной кампании. Информацию о свободных местах разместят на сайте Комитета по делам образования, а также на официальных сайтах учреждений до 11.00 5 августа. Подать заявление можно будет с 09.00 6 июля.

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