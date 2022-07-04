Ехали вшестером, пострадали четверо: пьяный водитель «Приоры» устроил ДТП с переворотом на трассе в Челябинской области

Отечественная легковушка сильно пострадала Фото: ГИБДД по Челябинской области

Сегодня утром на трассе под Магнитогорском в Челябинской области случилось жесткое ДТП. Нетрезвый 33-летний мужчина ехал за рулем автомобиля «Лада Приора» и вез с собой пять пассажиров, хотя по правилам можно лишь четверых.

В какой-то момент водитель не справился с управлением и вылетел в кювет. После этого легковушка перевернулась, пострадали четыре человека.

– В результате происшествия водитель получил телесные повреждения, он госпитализирован. Также пострадали трое мужчин 23, 33 и 36 лет. Двоих госпитализировали, самому младшему назначили амбулаторное лечение, – уточнили в ГИБДД по Челябинской области.

Фото: ГИБДД по Челябинской области

Также уточняется, что водитель отказался проходить тест на алкогольное опьянение.

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