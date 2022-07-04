В Челябинской области самозанятые получили преимущества при установке киосков

Раньше самозанятые могли рассчитывать на 40% мест Фото: Валентина ВАГАНОВА

Госдума поддержала инициативу Законодательного Собрания Челябинской области. Самозанятые граждане получили новые льготы при установке нестационарных торговых объектов. Теперь они, наравне с малым и средним бизнесом, могут рассчитывать на 60% мест.

Изменения внесли в Федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации». По действующему законодательству не менее 60% мест должно отводиться малому и среднему бизнесу. А Законодательное Собрание Челябинской области предложило распространить это и на самозанятых. Правда, только до 31 декабря 2028 года, на период проведения эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». Госдума приняла закон единогласно во втором и третьем чтении.

— Позиция губернатора, правительства и законодательной власти Челябинской области последовательна: создать больше возможностей для самозанятых граждан. Наша инициатива направлена на стимулирование предпринимательской активности и самозанятости граждан. Она станет эффективным инструментом формирования каналов сбыта продукции отечественных производителей, позволит обеспечить максимальную доступность торговых объектов для населения, — сообщил председатель Законодательного Собрания области Александр Лазарев.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru