В Челябинске олени назойливо рекламируют распродажу «финской» одежды

Шумная реклама раздражает прохожих Фото: читатель КП

В Челябинске на улице Комарова надувной олень и стоящий рядом громкоговоритель назойливо рекламируют вещи. Якобы в магазине, рядом с которым все происходит, идет «финская» ярмарка одежды и обуви. Происходящее возмутило читателя КП-Челябинск.

– Мало того, что шмотки у них дорогие, так они еще и улицу в базар превращают. Даже ходить из-за шума этого неприятно, – рассказал мужчина.

С августа прошлого года в России запретили звуковую рекламу на стенах зданий, крышах, строениях. Ранее из-за этого попал под проверку антимонопольной службы один из магазинов-однодневок с похожей агрессивной рекламой. Здесь же динамик стоит на ступеньках, но пешеходов это жутко бесит.

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