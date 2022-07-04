Водитель Mitsubishi был нетрезвым в момент ДТП на Комсомольском проспекте, где погиб пенсионер

В салоне иномарки также ехала семилетняя девочка Фото: соцсети

Водитель автомобиля Mitsubishi Grandis был нетрезвым в момент ДТП, которое случилось 2 июля на Комсомольском проспекте в Челябинске. Информацию об этом КП-Челябинск подтвердили в областной полиции.

– У водителя Mitsubishi Grandis установлено алкогольное опьянение, дальнейшей проверкой занимается Следственный комитет, – уточнили в ГУ МВД России по Челябинской области.

Напомним, авария случилась утром 2 июля на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Пионерской. По предварительным данным, автомобиль ВАЗ-2101 стоял на перекрестке с включенным поворотником, когда в него въехала иномарка. Удар был настолько сильным, что 78-летний мужчина, сидящий за рулем «копейки» вылетел через лобовое стекло и погиб. Mitsubishi после столкновения врезалась в столб. В салоне иномарки, кроме водителя, сидела семилетняя девочка, она не пострадала.

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