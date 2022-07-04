«Она круто краснеет»: старообрядец из Челябинска нашел невесту за 1300 км, влюбившись в ее румянец

Фото: hornews.com

В Челябинске живет необычная пара: Анастасия и Александр Шестаковы старообрядцы белокриницкого согласия. Настя после свадьбы всегда покрывает волосы платком, не носит джинсы, а только длинные юбки и сарафаны. А ее муж никогда не брил бороду и всегда подпоясывается. На богослужения пара ездит в Миасс, где есть единственная в регионе община их веры.

Как пишет Hornews.com, историк и журналист 26-летний Александр ведет блог в соцсетях и пишет в старообрядческую газету. А 27-летняя Анастасия дизайнер одежды и специалист по сервису в индустрии моды. Но работает девушка учителем в воскресной школе, работает воспитателем в детском христианском лагере, поет на клиросе, шьет косоворотки, юбки и платья и молитвенную одежду.

Познакомились ребята на «старообрядческом сайте для знакомств» прошлой осенью. Саша там искал невесту своего возраста и из религиозной семьи. Старообрядческая среда в России довольно-таки узкая, невест немного. Саша написал, а Настя ответила уже на следующий день.

Три недели ребята переписывались, а потом Александр проехал 1 300 километров, чтобы увидеться лично. С собой он привез большой букет белых и красных роз и баночку мёда с сердечком на крышке.

— Мы общались, гуляли по городу. Саша меня очень поразил, возмутил и насмешил одним моментом: он был в косоворотке, подпоясанный, при нем была лестовка — это такие старообрядческие четки. То есть, вид у него был как у какого-то монаха или послушника, который тщательно отгоняет от себя бесов. Я смеялась: неужели он думает, что я такая опасная девушка, что вооружился против меня лестовкой, — рассказывает девушка.

Местная старообрядческая община отговаривала Сашу от дальней поездки — мол, только время потеряет. Поддержал только один знаковый и, что самое важное, духовный отец.

— Эти три недели до первой встречи мы общались с ним через интернет, и это было настолько интересно, что я поняла — его уже только за то можно уважать, что он хороший собеседник. А как потом выяснилось, он стал таким и для моего папы: у них совпали темы, которыми интересуются, — добавляет Анастасия.

Ребята заверяют, что встретились с Божьей помощью. А Александр принял решение еще в октябре во время первой встречи:

— У Насти есть потрясающее свойство, которое мне сразу понравилось: она круто краснеет. Ее румянец — это что-то. Когда я в первый раз увидел его, в октябре, в день нашей встречи, я ее засмущал, она резко покраснела и я понял: все, это она, та самая.

Еще раз в Нижний Новгород приезжал Саша, а потом и Настя навестила его два раза в Челябинске. В один из приездов Анастасии, в январе, Саша сделал ей предложение.

— Я обнимала его минут сорок, не отпуская, и плакала. А официально предложение Саша сделал в следующую встречу, 12 февраля. И я дала согласие, — краснея признается девушка.

1 мая пара венчалась, а через месяц расписалась в загсе. Выглядели они колоритно: невеста сшила себе традиционный сарафан и сплела из бисера лестовку, а жених пришел в той же белой косоворотке, в которой впервые приехал к Насте.

Как замужняя женщина Настя в присутствии посторонних покрывает голову платком. Молодожены вместе молятся, просят друг у друга прощение земным поклоном. Зато ходят на концерты, в гости и занимаются спортом. Для этого Насти пришлось немного изменить старообрядческий стиль: бегает девушка в легинсах, но поверх надевает длинную футболку или тунику.

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