Водителя фуры насмерть придавило кабиной грузовика MAN на трассе М-5 в Челябинской области

Мужчину придавило кабиной грузовика во время ремонта Фото: ПСС Челябинской области

Сегодня, 4 июля, в Челябинской области водителя фуры придавило кабиной большегруза. Мужчина остановился на трассе М-5, чтобы отремонтировать свой грузовик MAN. Он поднял кабину с помощью домкрата, поставил ее на бетонные блоки и приступил.

В какой-то момент кабина сорвалась и придавила водителя. Мужчина погиб на месте.

– Спасатели Златоустовского отряда областной ПСС и ПЧ-8 произвели деблокировку водителя фуры, получившего травмы не совместимые с жизнью, – рассказали в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

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