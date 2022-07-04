Младенца на теплотрассе в Челябинске оставил мужчина

Оставленному малышу нет и двух месяцев Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Младенца на теплотрассе в Ленинском районе Челябинска ночью оставил неизвестный мужчина. По крайней мере, такой информацией владеет Следственный комитет. Сейчас там проводят проверку инцидента и разыскивают родителей малыша.

– Возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ «Оставление в опасности», – уточнили в СУ СКР по Челябинской области.

Напомним, ребенка на теплотрассе обнаружили случайные прохожие. Они тут же обратились в больницу и передали его в руки медиков. Сейчас его жизни ничего не угрожает, известно, что малышу еще нет и двух месяцев.

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