Не хватает пары важных деталей: в Челябинске раньше срока открыли новый сквер

Фото: администрация Челябинска

В Челябинске открыли новую зону отдыха. Сквер с разбили на улице Трудовой в Металлургическом районе, на участке, где раньше находились нелегальная автостоянка и пустырь.

На 6 тыс. квадратных метров установили фонари, детскую игровую площадку антивандальные скамейки, перголы с качелями и спортивные турники, а также проложили покрытые асфальтом и тротуарной плиткой дорожки. Рядом с площадками для игр и отдыха разбили асфальтированную парковку.

Новые деревья и кусты для сквера подбирали с учетом климата и возможных зимних морозов. Вдоль тропинок высадили липы, клены, шаровидные ивы, яблони, сибирский дерен и скальный можжевельник.

— Подрядчик завершил все работы по благоустройству досрочно, благодаря чему новый сквер жители района смогли оценить почти на месяц раньше запланированного срока и успеют насладиться отдыхом летом, — сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска.

У скоростного завершения работ нашелся побочный эффект. К дню открытия в сквере не успели установить урны для мусора. Но их обещают привезти в ближайшее время.

Еще одна недостающая деталь — название зоны отдыха. Пока что его не придумали. В будущем при выборе подходящего имени для сквера чиновники пообещали поинтересоваться мнением жителей района.

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