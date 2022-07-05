«Открыт прием заявок на «МСП: Акселератор социальных проектов»

Корпорация МСП открывает прием заявок на участие в акселерационной программе для компаний, реализующих проекты в сфере социального предпринимательства.

«МСП: Акселератор социальных проектов» – это новая программа интенсивного развития предприятий. Всего за 3 месяца работы над проектами с экспертами участники смогут оптимизировать продукт, настроить каналы продаж и расширить рынки сбыта.

Подать заявку на участие могут компании, занимающиеся:

- социальным обслуживанием,

- экоуслугами,

- образованием,

- здравоохранением,

- культурно-просветительской деятельностью,

- информационными технологиями в социальной сфере,

- и т.д.

Заявки на участие принимаются от субъектов МСП, ведущих свою деятельность не менее года в сфере социального предпринимательства, а также имеющих продажи своей продукции или услуг. Также компания должна иметь в штате минимум двух сотрудников на ключевых позициях.

«Акселератор социальных проектов мы проводим уже во второй раз. В прошлом году в «МСП: Акселератор социальных проектов» прошли 50 компаний. В течение нескольких месяцев они учились формировать цели, строить поэтапные планы по их достижению и эффективно использовать инструменты господдержки для максимального результата», – прокомментировал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

«Участие в Акселераторе социальных проектов в 2021 году дало неожиданный результат для моего бизнеса – взгляд со стороны позволил найти новые силы и вдохновение для проектов, а поддержка экспертов – пересмотреть бизнес-модель компании», - заявила Альбина Сергеева, основатель сети пансионатов «Добрые истории», г. Казань, Республика Татарстан.

Подать заявку на участие и подробнее познакомиться с программой можно по ссылке.