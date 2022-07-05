Молодые соколы-сапсаны Банка Уралсиб встали на крыло

Фото: Уралсиб

Банк Уралсиб завершил ежегодную онлайн-трансляцию с места гнездования соколов-сапсанов в Уфе. Редкие птицы уже более 16 лет подряд выводят птенцов на крыше офиса банка в центре города. С 2019 года в рамках совместного проекта с орнитологами банк весной и летом ведет онлайн-трансляцию с крыши в YouTube-канале.

В этом году трансляция началась 6 мая и завершилась 2 июля. В течение 57 дней зрители могли наблюдать кладку и период насиживания у птиц, появление птенцов, кормление и взросление, кольцевание, а также первые полеты крылатого потомства.

Фото: Уралсиб

В семье сапсанов появились 4 птенца. 10 июня ученые провели традиционное кольцевание. Орнитологи определили пол птенцов, каждому присвоили номера и имена: Пионерия, Спартак, Уфа и Салават. На лапки соколов аккуратно закрепили небольшие кольца (они почти не имеют веса, несут цветовую метку), чтобы в других регионах специалисты могли понять географию миграции птиц. В этот раз в процессе приняла участие ветеринарный врач. Она взяла мазки из клювов птиц, чтобы исключить инфекционные заболевание и вирусы, которые могут влиять на выживаемость и здоровье потомства. Все результаты оказались отрицательными, среда в месте кладки благоприятная и чистая.

К началу июля птенцы уже встали на крыло. Зрители отметили в чате трансляции, что даже переменчивая погода и шквалистые порывы ветра не стали преградой для их планов. Как только птенцы научились перемещаться дальше выступа крыши, они приступили к «тренировочным» полетам.

«Сроки вылета птенцов из гнезда в этом году сдвинулись. По средней статистике они начали попытки полетов на 4-5 дней раньше, - отмечает орнитолог проекта, Эльза Габбасова. – В период с 23 июня по 1 июля птенцов неоднократно поднимали с территории внутреннего двора банка, с парковки и с других площадок на уровень крыши трехэтажного пристроя главного здания. Дело в том, что соколята быстро устают, могут приземлиться рядом с опасными объектами, рядом с автомобилями. Поэтому особая благодарность банку за такое внимательное отношение к птенцам».

Фото: Уралсиб

В открытом чате трансляции с орнитологами связались наблюдатели проекта прошлых лет, в том числе ученые из Германии, Канады, Сербии, а также из стран ближнего зарубежья – Казахстана, Узбекистана и других. За время эфира на канал подписались около 200 новых подписчиков, каждый зритель в среднем смотрел около 8 минут из жизни птиц. В трансляции были доступны для перемотки последние 12 часов записей с камеры.

«Благодаря видео мы изучаем рацион питания хищных птиц. В этом году заметили, что соколы добыли для птенцов ходулочника – это редкий кулик, который занесен в Красную книгу. Если бы не видеофиксация, мы бы не могли делать и половины выводов о питании сапсанов, - рассказывает Эльза Габбасова. – К моменту сбора остатков пищи после отлета птенцов сохраняется небольшое количество пригодных биоматериалов. Зато камера показывает все в высоком качестве».

Количество постоянно гнездящихся пар в Уфе растет: в 2022 году их уже 12. Сапсаны Уралсиба прилетают на свою высоту каждую весну в 20-х числах марта, и покидают столицу Башкортостана в конце сентября-октябре с наступлением холодов. О том, что и как происходит на крыше банка и почему птицам удобно там располагаться, рассказано в фильме Галии Гайсиной (орнитолог, участник проекта Атлас птиц Уфы) и группы ученых по итогам трансляций предыдущих лет – https://ufabirds.ru/film-o-gnezdovanii-sapsanov-na-banke-uralsib-v-ufe/.