У жителей Челябинской области отобрали телевизоры в наказание за браконьерство

Фото: отдел рыбоохраны по Челябинской области
В Челябинской области вынесли приговор двум рыбакам, которых поймали ночью с сетями на озере Чебачье-2. Жителей Магнитогорска признали виновными в незаконной добыче водных ресурсов.
Мужчины отправились на промысел в ноябре прошлого года. На лодке они поплыли с сетями по озеру, которое считается памятником природы. Браконьеры успели выловить двух карпов и 1119 пелядей. Рыбалку прервали нагрянувшие на озеро полицейские, сотрудники областного ОГУ «Особо охраняемые природные территории» и Росрыболовства, которые проводили антибраконьерский рейд.
Выловленных магнитогорцами рыб кропотливо пересчитали, нанесенный природе ущерб оценили в 2 млн рублей.
Как рассказали в региональном отделе рыбоохраны, в суде браконьеры полностью признали вину. Каждому из мужчин назначили в качестве наказания по два года условного лишения свободы. Вдобавок браконьеров обязали возместить нанесенный природе урон.
В пользу государства изъяли деньги на банковских счетах рыбаков, лодку «Таймень», на которой мужчины плавали по озеру, найденные дома у браконьеров телевизоры, холодильник, морозильную камеру и стиральную машину.
Пойманную магнитогорцами рыбу хранили как вещественное доказательство, но теперь суд постановил уничтожить ее вместе с изъятыми у браконьеров сетями.
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