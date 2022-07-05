Адское зрелище: в Челябинской области двухэтажный дом загорелся от удара молнии

Фото: 7 ПСО ГУ МЧС по Челябинской области
В Южноуральске ночью 4 июля загорелся жилой коттедж с надворными постройками. Как рассказали в региональном ГУ МЧС, наиболее вероятной причиной пожара считают удар молнии.
Фото: 7 ПСО ГУ МЧС по Челябинской области
Пламя быстро охватило 150 квадратных метров: горели крыша двухэтажного дома, расположенные рядом гараж и баня.
Фото: 7 ПСО ГУ МЧС по Челябинской области
Пожар несколько часов тушили 20 человек, к месту ЧП отправили сразу 6 спецмашин.
К утру с огнем удалось справиться. Люди не пострадали.
Фото: 7 ПСО ГУ МЧС по Челябинской области
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