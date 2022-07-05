В Челябинской области 88 человек за день заболели коронавирусом

Заболеваемость в регионе не снижается с середины июня

За последний день в Челябинской области зарегистрировали 88 случаев коронавируса, на два меньше, чем накануне. Среди новых заболевших пятеро детей школьного возраста.

По данным регионального министерства здравоохранения к 5 июля, лечиться от коронавируса продолжают 1 540 жителей Челябинской области.

За сутки два пациента умерли от ковидной пневмонии.

Уже у 335 096 южноуральцев диагностировали коронавирус за все время с начала пандемии.

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