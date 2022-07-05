В Челябинской области мужчина убил отца и пытался зарубить топором мать на глазах у ребенка

Южноуралец напал с топором на трех собутыльников, но не тронул трехлетнего мальчика Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Южноуральске гость с ножом и топором набросился на участников застолья на глазах у маленького ребенка. Погибли два человека.

Все случилось в квартире на улице Космонавтов во время ночной попойки. Супружеская пара пригласила в гости двоих знакомых, мужчину и женщину. Спиртное распивали, не стесняясь трехлетнего сына хозяев.

Во время попойки гость поссорился с хозяином квартиры, и бросился на него с ножом и оказавшимся под рукой топором. Он зарубил мужчину насмерть.

— С целью скрыть совершенное убийство, на глазах у малолетнего ребенка он причинил аналогичные телесные повреждения женщинам, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Бросив три неподвижных тела, мужчина обшарил квартиру, украл телефон и планшет, и только потом сбежал с места преступления.

Одну из раненых женщин, мать ребенка, врачам удалось спасти. Ее супруг и гостья погибли.

Подозреваемого нашли и задержали. Теперь мужчину обвиняют в убийстве, покушении на убийство и краже. Расследование уголовного дела закончено, судьбу южноуральца определит Челябинский областной суд.

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