«Я просто не могла в это поверить!»: сотрудники полигона ТБО в Полетаево помогли многодетной матери

Фото: полигон ТБО

Сколько требуется времени и людей, чтобы найти документы среди шести тонн смешанного мусора? Такую математическую задачку на практике удалось решить сотрудникам сортировочного комплекса полигона ТБО в Полетаево. Причиной необычного эксперимента стала почти детективная история со счастливым концом.

Вечером 23 июня на охрану контрольно-пропускного пункта «Полигона ТБО» обратились две женщины. Гостьи были встревожены и попросили о помощи: найти случайно выброшенный пакет с документами в один из контейнеров поселка Кременкуль.

«На полигон приехала женщина и рассказала, что вместе с мусором случайно выбросили и документы. Она была очень расстроена, плакала. Подобные ситуации происходят довольно часто, люди регулярно отправляют в мусорное ведро нужные и ценные вещи. Конечно, искать паспорт в потоке отходов, поступающих на полигон – это как пытаться найти иголку в стоге сена. Но, решили попробовать помочь. Поэтому сначала успокоили, а потом приступили к поискам», – рассказали на полигоне.

Однако этот случай оказался одним из самых необычных. Как выяснилось, требовалось найти полный комплект документов многодетной семьи с четырьмя малышами! Ситуация осложнялась тем, что пропажу обнаружили только спустя сутки.

Выяснилось, что глава большой семьи перепутал пакеты и отправил в контейнер важные бумаги, которые его жена подготовила для оформления лечения новорожденной дочери.

«19 июня в нашей семье произошло радостное событие – появился четвертый ребенок. Девочка родилась маловесной и поэтому врачи решили оставить ее под наблюдением. 23 июня мне было необходимо ехать к ней в больницу, а заодно и оформить соответствующие документы для лечения девочки. С вечера я достала пакет с документами, в нем было все: свидетельства о рождении всех детей, паспорта, флюорографии. Абсолютно все бумаги на всю семью! Но утром их не обнаружила… Стали выяснять, куда бы он мог пропасть. И пришли к выводу, что мой супруг случайно его выбросил. Первая реакция – «все пропало!», мы же узнали об этом только через день!», – Ксения Эмиралиева, многодетная мама.

Справившись с эмоциями, Ксения стала размышлять как спасти ситуацию. Документы нужно было обязательно найти, ведь восстановление бумаг такой большой семьи – процесс длительный, трудоемкий и может занять несколько месяцев.

Единственной информацией, которая могла бы хоть как-то сузить область поиска и помочь расследованию, оказалось предположение, что потеря может находиться в составе смешанных отходов в одном из мусоровозов, курсирующих по поселку. Первым делом многодетная мать позвонила в управляющую компанию и узнала, когда в последний раз осуществлялся вывоз твердых коммунальных отходов с ближайшей контейнерной площадки. Далее нашла номер телефона водителя мусоровоза, обслуживающего данный участок и созвонилась с ним. Шофер оказался соседом семьи Эмиралиевых. Он сообщил, что уже опустошил мусорные баки и, скорее всего, документы уже находятся внутри машины. Также он сообщил, что в 18:00 будет осуществлять разгрузку на полигоне ТБО в Полетаево и предложил Ксении принять в ней участие.

Чтобы не упустить из внимания мусоровоз, весь путь от поселка Кременкуль до полигона Ксения, ее тётя и их знакомая проделали «на хвосте» спецтранспорта. Первым делом женщины обратились в службу безопасности полигона. Ксения признается, что сформулировать просьбу смогла не сразу. Как объяснить охранникам, зачем их должны пустить на территорию режимного производственного объекта? И как вообще найти документы в шести тоннах мусора?

План поисковой операции пришел в голову начальнику участка Евгению Шевченко и старшему смены сортировочного комплекса Сергею Ларионову. Они оперативно собрали полтора десятка самых опытных сортировщиков и приступили к делу. Пакет был обнаружен одной из сортировщиц спустя… 15 минут!

«Я просто не могла в это поверить! Одна из девушек-сортировщиц просто подошла к груде мусора, посмотрела и говорит: так вот же они лежат. Подняла и вручила мне мои злополучные документы. Представляете, какой глаз наметанный? Будто просканировала!», – с восторгом вспоминает Ксения Эмиралиева.

Фото: полигон ТБО

И от всей души благодарит сотрудников полигона ТБО в Полетаево:

«Огромное спасибо Евгению и Сергею и, конечно, нижайший поклон той девушке с сортировки. Если честно, я не ожидала, что мне так помогут. Сначала завели в помещение, посадили, успокоили. Я же расплакалась от отчаяния. Меня и выслушали, и собрали бригаду для поиска. А потом еще и домой увезли, потому что моей знакомой нужно было срочно уехать. Представляете? Начальник участка организовал машину, и нас с тётей доставили прямо домой, в Кременкуль. Это фантастика какая-то, какие отзывчивые люди!»

Впрочем, сами сотрудники полигона не считают, что совершили что-то невероятное. Работники сортировочных линий ежедневно обрабатывают тонны отходов и могут разделять мусор на фракции с закрытыми глазами. Отметим, что абсолютно все отходы, поступающие на «Полигон ТБО» проходят тщательную сортировку. Смешанные потоки круглосуточно разбирают на бумагу, картон, жесть, стекло, пластик, текстиль, органику и другие материалы. Крупногабаритный и строительный мусор поступает на специальную площадку разбора, где также сортируется и перерабатывается в технические грунты.

«Конечно, это история со счастливым концом. Зачастую ценные вещи приходят в негодность уже в кузове мусоровоза – в процессе прессования содержимого или элементарно загрязняются, страдают от жидкостей. Часто бывает, что предмет обнаружен, но безвозвратно испорчен. Поэтому лучше все-таки не повторять такой опыт и внимательно следить за тем, что вы отправляете в мусорный контейнер», – напомнил Евгений Шевченко, начальник смены сортировочного комплекса Полигона ТБО в Полетаево.

Отметим, что ответственный подход и четкие алгоритмы сортировочного процесса позволили установить производственный рекорд – в 2021 году на ООО «Полигон ТБО» доля выборки чистого вторсырья, пригодного к дальнейшей переработке, составила 15%. Такой показатель является очень высоким, ведь в настоящее время количество выбранных вторичных ресурсов на мусороперерабатывающих предприятиях России составляет 8-10% в среднем (по данным нацпроекта «Экология»).

Максимальное извлечение вторсырья (стекло, пластик, металл и пр.) позволяет решить комплексную экологическую задачу: сократить объемы полигонных захоронений и снизить добычу полезных ресурсов. Выборка вторсырья является приоритетной работой ООО «Полигон ТБО». Для ее увеличения в 2022 году на предприятии будут реализованы сразу несколько проектов, включая масштабную модернизацию мусороперерабатывающего комплекса.

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