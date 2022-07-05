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Общество5 июля 2022 9:14

Придется потесниться: в Челябинске разрешили уплотнительную застройку

В Челябинске бизнесмен через суд добился разрешения на уплотнительную застройку
Елена КОЛЧИНА
Мэрия не смогла оспорить право бизнесмена начать стройку в Парковом

Мэрия не смогла оспорить право бизнесмена начать стройку в Парковом

Фото: Мария ЛЕНЦ

Челябинский бизнесмен добился разрешения на уплотнительную застройку в микрорайоне Парковый-2. В мэрии пытались ему помешать, но предпринимателя поддержал суд.

Спор возник из-за участка рядом с домом №4 на улице Петра Сумина. Между 18-этажным жилым домом и дорогой предприниматель решил построить отдельно стоящий офисный центр площадью 225 квадратных метров.

В августе прошлого года в мэрии не разрешили возводить новое здание, объяснив, что застройка в районе и без того плотная. Но бизнесмен не успокоился и обратился в Арбитражный суд. Суд встал на его сторону.

Мэрия подала апелляцию, однако суд высшей инстанции также поддержал бизнесмена. Чиновникам пришлось сдаться.

— 5 июля на основании решения суда разрешение на строительство подписано, — сообщили в пресс-службе городской администрации Челябинска.

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