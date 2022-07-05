Придется потесниться: в Челябинске разрешили уплотнительную застройку

Мэрия не смогла оспорить право бизнесмена начать стройку в Парковом
Фото: Мария ЛЕНЦ
Челябинский бизнесмен добился разрешения на уплотнительную застройку в микрорайоне Парковый-2. В мэрии пытались ему помешать, но предпринимателя поддержал суд.
Спор возник из-за участка рядом с домом №4 на улице Петра Сумина. Между 18-этажным жилым домом и дорогой предприниматель решил построить отдельно стоящий офисный центр площадью 225 квадратных метров.
В августе прошлого года в мэрии не разрешили возводить новое здание, объяснив, что застройка в районе и без того плотная. Но бизнесмен не успокоился и обратился в Арбитражный суд. Суд встал на его сторону.
Мэрия подала апелляцию, однако суд высшей инстанции также поддержал бизнесмена. Чиновникам пришлось сдаться.
— 5 июля на основании решения суда разрешение на строительство подписано, — сообщили в пресс-службе городской администрации Челябинска.
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