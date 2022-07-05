Дипломированные металлурги и строители получили путевку в жизнь

Фото: Соцгород

Торжественное мероприятие по случаю выпуска специалистов Южно-Уральского многопрофильного колледжа прошло при поддержке Андрея Барышева и Челябинского областного общественного движения «Соцгород».

На протяжении многих лет общественники сотрудничают с ЮУМК, реализуют совместные проекты, проводят мероприятия, субботники, экологические акции. Лидер «Соцгорода», экс-депутат Госдумы Андрей Барышев поддерживает талантливую молодежь и выступает спонсором конкурсов профессионального мастерства, направленных на возрождение престижа рабочих профессий.

Фото: Соцгород

Центральный клуб, где расположена общественная приемная «Соцгорода», является постоянным местом проведения социально-значимых мероприятий, школьных звонков, выпускных. Вот и на этот раз ЦК гостеприимно распахнул свои двери для студентов и преподавателей ЮУМК.

Путевку в жизнь получили более трехсот студентов, которые будут трудиться на ведущих промышленных предприятиях в сфере металлургии, строительства, юриспруденции.

Фото: Соцгород

Всего за годы своей плодотворной деятельности педагогический коллектив ЮУМК подготовил более двадцати тысяч специалистов для предприятий отрасли, больше всего для Челябинского металлургического комбината.

По словам Андрея Барышева, нужно возрождать престиж рабочих профессий, возвращать им былую славу: «Благодаря нашим металлургам, строителям - людям труда мы можем называть Челябинск городом трудовой доблести. Но эти традиции мы, к сожалению, теряем: уходят старые кадры, молодежь остается без наставников, преемственности нет. А ведь быть мастером своего дела – это престижно, почетно и достойно уважения,- считает экс-депутат.