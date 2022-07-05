В трех районах Челябинска 12 июля пропадет горячая вода: кому не повезет на этот раз

Челябинцам придется закаляться под холодным душем или бегать с кастрюльками Фото: Евгения ГУСЕВА

В Челябинске готовятся к четвертому этапу массовых опрессовок. Он начнется 12 июля и продлится до 26 июля.

Запасаться кастрюлями и ковшиками нужно жителям Центрального, Калининского и Курчатовского районов. Под отключение попадут 567 многоквартирных домов, 46 детсадов, 12 больниц и поликлиник.

Полный список адресов, где пропадет горячее водоснабжение, можно посмотреть по ссылке.

Как сообщили в мэрии, нормативный срок отключения – две недели. Если сотрудники коммунальных служб очень постараются, то завершить гидравлические испытания могут и быстрее. Но если во время опрессовки обнаружат аварии, челябинцам придется довольствоваться только холодной водой до тех пор, пока не проведут ремонт.

Напомним, с 5 июля без горячей воды в кранах остались жители сотен домов в пяти районах Челябинска.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru