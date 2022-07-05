Лабиринт кустов и двухполоска для велосипедистов: на северо-западе Челябинска собираются открыть новую прогулочную зону

Иллюстрации: проект благоустройства пешеходной зоны

В Челябинске решили создать новую зону отдыха. Она расположится на проспекте Победы, между перекрестками с улицами Солнечной и Молдавской.

По проекту, на проспекте Победы должны появиться пешеходная аллея, дорожка для велосипедистов с двухсторонним движением и тихие уголки со скамейками. Деревья обещают не рубить, а наоборот, дополнить новыми. А еще посадят кусты. С помощью кустарника планируют отделить тротуар от проезжей части и велосипедной дорожки, получится своеобразная зеленая ограда-лабиринт с проходами.

Границы тротуаров и велодорожек собираются также пометить цветной плиткой, чтобы они были хорошо заметны.

Благоустраивать новую зону отдыха начнут следующим летом, а пока горожане могут оценить проект и внести свои поправки с помощью онлайн-анкеты.

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