В Челябинске оштрафовали «Золотое яблоко» на 100 тысяч рублей за «лучший в мире» ассортимент

Теперь магазину придется быть аккуратнее в формулировках. Фото: Алексей БУЛАТОВ

У всех есть знакомые, которые придираются к словам и формулировкам. В управлении Антимонопольной службы по Челябинской области это делают профессионально. Там оштрафовали на 100 тысяч рублей магазин косметики «Золотое яблоко» за нарушение рекламного законодательства.

Реклама шла по телевизору в конце 2021 года и звучала так: «Для девчонок Эппл Голд - это как для пчелок мед. Ну и ассортимент там лучший в мире, если что».

В ней также было пояснение, что «лучший в мире» ассортимент по мнению «артистов Бетси и группы M&A». Здесь в УФАС и нашли нарушение.

— Не указан критерий, по которому ассортимент магазина «лучший в мире». Примечание «по мнению артистов Бетси и группы M&A» не может свидетельствовать о наличии в рекламе такого критерия, — объяснили в ведомстве.

Поэтому в УФАС и заключили, что в рекламе есть не соответствующая действительности информация о преимуществах товара. Теперь магазину придется заплатить, быть сдержаннее в формулировках и скучнее в рекламе.

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