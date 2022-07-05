14 лет спустя: в Челябинской области задержали серийного убийцу дальнобойщиков

Одного из погибших убийца застрелил из пистолета. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Челябинской области задержали мужчину, которого подозревают в серии убийств дальнобойщиков, сообщает ИА «Уральский меридиан». Он может быть причастен к кровавым грабежам, произошедшим в 1998 году в Самарской области и в 2008 году в Башкортостане.

– Было совершено нападение на дальнобойщика – жителя города Санкт-Петербурга. По дороге он взял попутчика, между мужчинами завязался разговор. В какой-то момент пассажир достал самодельное огнестрельное оружие и выстрелил водителю в живот, – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Тогда бандит не нашел в кабине денег. Он схватил два мобильника и скрылся с ними. При этом он оставил свой биологические следы, которые поместили в базу МВД. Спустя годы следователи из Самары установили, что принадлежат они 45-летнему жителю Челябинской области. Мужчину задержали, он сознался. Сейчас выясняется его причастность к другим преступлениям.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru