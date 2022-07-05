Челябинка окончила вуз через 11 лет после поступления

Девушка рассказала о своем тяжелом пути к высшему образованию. Фото: Вероника Калмакова

Челябинка Вероника Калмакова окончила университет в 28 лет. Но поступила она еще в 17-ть. На ее пути встало гораздо больше преград, чем у обычного студента. В конце первого семестра у девушки заболела рука, стало тяжело писать конспекты. Врачи обнаружили доброкачественную опухоль на кости, на следующий год студентка вернулась на учебу, благополучно прошла три курса, поступила на четвертый. За это время вышла замуж и забеременела.

– Весной 2016 у меня появились проблемы с беременностью. Врачи запретили много сидеть, нужно было соблюдать постельный режим, иначе могла не доносить ребенка. Я решила, что не стану рисковать, – рассказала Hornews.com Вероника.

Девушка ушла в «академ» на три года. Родился сын и врачи диагностировали аутизм. Сейчас мальчику шесть лет, и он до сих пор почти не разговаривает.

В 2019 году Вероника вернулась в университет, уже на «заочку». Правда, не на четвертый курс, а только на третий. Тогда диплом отложился еще на три года.

Осенью 2021 года от Вероники ушел муж. Из-за стресса у девушки проявились симптомы рассеянного склероза. Сейчас диагноз под вопросом. Но слабость и онемение левой части тела, головокружение не дают жить полноценной жизнью.

На сессию девушка ходила вместе с сыном. 28 мая защитила диплом, а 3 июля получила его в руки. Теперь она профессионал по «управлению персоналом».

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