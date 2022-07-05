В Челябинске на Шершнях пройдет фестиваль сап-серфинга

Гостей ждут гонки и мастер-классы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинске на Шершневском водохранилище пройдет фестиваль сап-серфинга GlobalSupMania. Соревнования организуют в нескольких категориях: PRO, «любители» и «юниоры». Несовершеннолетние участники проплывут 200 метров по прямой, любители – 2 километра с одним поворотом. Самый сложный маршрут задуман для мастеров.

– Профессионалы будут состязаться в открытом классе (любой сапборд) на дистанции 4 километра с двумя правыми, одним левым поворотом. Призовой фонд в категории PRO составляет 72 000 рублей, – рассказали организаторы.

Также для гостей проведут конкурсы, пляжные игры и мастер-классы от профессиональных сапбордистов.

Заявку на соревнования можно подать на сайте мероприятия. Регистрация пройдет 10 июля в 11:00 на улице Лыжных Батальонов, 7.

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