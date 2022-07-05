Шанс попасть в хорошую школу: c 6 июля челябинские школы начнут прием первоклашек на по прописке

Продлится прием документов до 5 сентября. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Челябинске с 6 июля стартует вторая волна приема заявлений для поступления в первые классы. Теперь родители могут подать документы, чтобы их дети пошли в школы не по прописке. Но только если для них остались свободные места.

Узнать о наличии свободных мест можно на сайте образовательного портала Челябинска. Во многих популярных школах мест уже не осталось. Например, не получится пойти в Гимназию №1, 11 лицей и образовательный центр «Ньютон».

Подать документы можно как очно, после 9:00, так и через систему «Образование в Челябинской области». Также можно воспользоваться госуслугами.

Продлится прием заявлений до 16:00 5 сентября.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru