В Челябинске открыли семейный лофт для помощи родителям

Пространство предоставили в пользование «Союзу родителей». Фото: администрация г. Челябинска

В Челябинске открылось новое общественное пространство, где будут обсуждать проблемы семей и делиться знаниями о воспитании детей. Для этого лофт предоставят в безвозмездное пользование «Союзу родителей». Раньше помещения у организации не было.

–Хотелось бы, чтобы в каждом районе и в каждом микрорайоне города открывались такие клубы. Потому что самая лучшая помощь семье - это передача опыта другой семьи, которая справилась когда-то со сложной или тяжелой ситуацией, преодолела кризис, нашла выход из него, – рассказала президент «Союза родителей» Оксана Кирюшкина.

Площадь у лофта небольшая – всего 40 кв. м. Капремонт здесь сделали за счет пожертвований. Находится пространство в самом центре города, на проспекте Ленина, 61Б. Номер офиса – 17.

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