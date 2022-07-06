Никогда таких не видели: ученые обнаружили уникальные микрокристаллы в пыли челябинского метеорита

Ученые перешли от изучения больших обломков метеорита к исследованию оставленного им пылевого следа Фото: Алексей БУЛАТОВ

При падении челябинского метеорита в феврале 2013 года образовались микроскопические кристаллы углерода. С такими ученые прежде не сталкивались. Об открытии рассказали в статье, опубликованной в научном журнале EPJ. В исследовании участвовали специалисты из России, Германии и Южной Кореи, первым в списке авторов значится ректор ЧелГУ, физик Сергей Таскаев.

Кристаллы обнаружили не в крупном фрагменте небесного тела, а в пыли, осевшей на землю после падения метеорита. Собрать мелкие частицы помогла южноуральская погода. Незадолго до прилета «космического гостя» в Челябинской области прошел снегопад. Свежий снег не дал пыли смешаться с землей.

— Когда космическое тело входит в атмосферу Земли, его поверхность подвергается воздействию высоких температур и давления, — рассказали авторы исследования. — Воздушный поток отрывает крошечные частицы от метеороида, формируя облако метеоритной пыли. Могут ли новые материалы синтезироваться в этих уникальных условиях? Как правило, метеоритная пыль бесследно рассеивается в атмосфере либо смешивается с почвой. Челябинский суперболид стал исключением. Во время углубленного исследования метеоритной пыли были обнаружены уникальные кристаллы углерода размером в несколько микрометров, каких прежде не наблюдали.

Главной задачей ученых было выяснить, как именно появились микрокристаллы. Крошечные структуры изучили под микроскопом. Оказалось, что у них необычные формы — квазисферы и шестигранные стержни.

Исследователи построили симуляции, чтобы смоделировать условия происхождения кристаллов. В итоге пришли к выводу, что невиданные микрокристаллы — на самом деле графит, одна из модификаций углерода. Вероятно, необычные структуры появились из-за многократного добавления к кластерам углерода графена.

Напомним, в МЧС раскрыли данные о последствиях через 9 лет после падения метеорита в Челябинской области.

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