Челябинца, который угнал машину с ребенком и попал в ДТП, просят отправить за решетку

Челябинец угнал машину и случайно похитил ребенка Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Челябинской области возбудили уголовное дело после угона машины, в салоне которой остался маленький ребенок хозяйки. 39-летнего челябинца, решившего прокатиться на чужом «Лифане», обвиняют в угоне с применением насилия. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 7 лет.

— Подозреваемый задержан следователем, решается вопрос о возбуждении перед судом ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Напомним, челябинец похитил «Лифан» с заправочной станции в Сосновском районе. Это случилось в двенадцатом часу ночи 4 июля.

36-летняя хозяйка машины вышла оплатить бензин. В салоне «Лифана» остался спать ее пятилетний ребенок. Вернувшись, мать увидела незнакомца, вскрывающего дверь автомобиля. Женщина попыталась помешать угонщику, но тот оттолкнул ее, влез за руль и уехал.

Скрыться ему не удалось. В паре километров от АЗС угонщик врезался в дорожное ограждение. На месте аварии его задержали сотрудники ДПС, пустившиеся в погоню после обращения встревоженной матери. Водитель, вероятно, был пьян, но отказался проходить медосвидетельствование. Позже выяснилось, что у мужчины есть судимости за разбой и кражу. Сейчас челябинец находится в изоляторе временного содержания.

Ребенок в аварии не пострадал и благополучно вернулся к матери.

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