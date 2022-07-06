Летом придется обойтись без прогулок: новый сквер в Челябинске откроют только осенью

Сейчас в сквере готовят асфальтированные и плиточные дорожки. Фото: администрация Челябинска

В Тракторозаводском районе Челябинска занялись благоустройством новой прогулочной зоны. Сквер появится на улице Бажова.

Насладиться летним отдыхом под деревьями у жителей района в этом году не получится. Как рассказали в мэрии Челябинска, работы займут оставшуюся часть июля и август, открыть сквер планируют только в сентябре.

Сейчас там асфальтируют дорожки для велосипедистов и укладывают тротуарную плитку на тропинки для пешеходов.

По плану, дальше в сквере установят фонари, расставят урны и скамейки.

Напомним, прогулочную зону собираются создать также на северо-западе Челябинска. На проспекте Победы должны появиться двухполосная велодорожка и разноцветная плитка, а еще очень много кустов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru