Челябинцам предлагают отправиться в путешествие по региону вместе с новым travel-гидом

Фото предоставлено пресс-службой Tele2

Здесь можно найти готовые маршруты для путешествий с полезными рекомендациями, уникальные аудиогиды о каждой локации, бонусы и подарки от партнеров проекта. Зайти на онлайн-ресурс может любой человек, весь контент доступен бесплатно. Чтобы воспользоваться путеводителем нужен только смартфон и мобильный интернет. Таким образом Tele2 поддерживает внутренний туризм и помогает жителям и гостям региона открыть для себя природные и культурно-исторические достопримечательности Челябинской области.

Tele2 разработала онлайн-путеводитель, в котором собрала самые популярные маршруты для путешествий по региону: «Сатка: нескучный маршрут для любителей контрастов», «Кыштым: из Венеции на остров Бали», «Златоуст: крылатые кони и легендарное оружие», «Касли: чугунная сказка» и другие. Каждый маршрут состоит из нескольких локаций, для большинства из которых есть вдохновляющее описание и записан аудиогид.

Команда мобильного оператора совместно с партнерами и экспертами по истории края подготовила эксклюзивный контент для аудиогидов. Виртуальный экскурсовод поможет узнать прямо на месте жителей какого города называли кузюками, где в подводном гроте по легенде скрывается легендарный полоз, какое озеро называют чашей здоровья и долголетия и чем завершился спор двух древних духов на скале Шайтан-Камень о том, что сильнее – добро или зло.

Фото предоставлено пресс-службой Tele2

Также посетители онлайн-ресурса узнают о длительности маршрута, рекомендованном времени для посещения достопримечательностей и смогут спланировать свое путешествие, опираясь на лайфхаки для отдыха в каждом месте.

В отдельном разделе собраны специальные предложения от партнеров бонусной программы «Больше», которые доступны клиентам оператора: второй билет в подарок в музей «Арсенал» Златоустовской оружейной фабрики, скидка на посещение и экскурсию по парку исторической реконструкции «Гардарика» и другие.

В интернете много рекомендаций для путешественников. В обилии информации легко потеряться, ссылки на нее разрознены. Tele2 собрала на одной платформе качественный контент и дополнила его эксклюзивными материалами. Это позволит людям путешествовать по региону с новым уровнем комфорта – найти маршрут для выходного дня или отпуска на свой вкус сможет каждый.

Евгения Ашихмина, руководитель департамента маркетинга Tele2 макрорегиона «Урал»:

«В проекте мы сделали ставку на два актуальных тренда: рост популярности внутрирегионального туризма и желание делиться подробностями своих путешествий онлайн в режиме реального времени. Компания последние шесть лет расширяла покрытие сети в малых населенных пунктах и местах отдыха. В этом легко убедиться, путешествуя по региону. Скоростной мобильный интернет Tele2 доступен 98,9% жителей Челябинской области, а голосовая связь – 99% жителей. По нагрузке на сеть мы видим, что люди берут с собой в путешествия смартфоны, общаются, делятся впечатлениями. Мы поняли, что можем сделать внутренний туризм более комфортным и собрать в одном месте все лучшие рекомендации о популярных местах отдыха".

Для любителей внутреннего туризма оператор запустил уникальные онлайн-путеводители и по Свердловской области и Пермскому краю.

По информации от пресс-службы Tele2