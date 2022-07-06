Пропал среди водорослей: в Челябинской области трое суток искали утонувшего на глазах у друзей мужчину

Фото: поисково-спасательная служба Челябинкой области

В Челябинской области закончили поисковую операцию на Еловом озере. Спасателям удалось найти тело 53-летнего купальщика.

Мужчина погиб в минувшие выходные на глазах друзей и родственников. Компания приехала отдохнуть у озера. Мужчина в очередной раз отправился купаться и в какой-то момент скрылся под водой.

— Попытка очевидцев спасти его не удалась, — рассказали в региональной поисково-спасательной службе. — Ушедшего на глубину утопающего было невозможно найти в сильно разросшихся высоких водорослях.

Тело погибшего искали на озере три дня и в итоге обнаружили на пятиметровой глубине в 70 метрах от берега. Останки мужчины подняли на поверхность и передали сотрудникам полиции.

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