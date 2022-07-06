«День поля — 2022» в Челябинской области: выставка техники и достижений растениеводства и животноводства, и мастер-класс для сельской молодёжи

Фото: Минсельхоз

22 - 23 июля в посёлке Тимирязевский Чебаркульского района состоится ежегодная крупнейшая сельскохозяйственная выставка региона «День поля-2022». В рамках выставки пройдёт демонстрация достижений животноводства и растениеводства и обсуждение важных вопросов развития АПК в современных условиях.

Огромный выставочный комплекс под открытым небом развернется на территории в 15 гектаров на полях близ поселка Тимирязевского. Основная часть выставки - это показ современной сельскохозяйственной техники и оборудования. Отдельные машины будут представлены в ходе демонстрационного показа на поле.

Фото: Минсельхоз

Здесь же развернётся выставка достижений в отраслях животноводства и растениеводства, агрохимии, селекции, защиты растений. Ведущие сельхозпредприятия продемонстрируют своих лучших племенных животных. На отдельном поле уже размещены делянки сортоиспытаний различных сельскохозяйственных культур.

В рамках «Дня поля-2022» запланирована насыщенная деловая программа, центральным местом в которой станет пленарное заседание. Представители различных региональных ведомств, министерства сельского хозяйства и эксперты отрасли обсудят наращивание темпов импортозамещения в сельском хозяйстве и обеспечение технологического суверенитета в АПК. Руководители сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств представят лучшие практики агропроизводства, современные технологии выращивания сельхозкультур.

Фото: Минсельхоз

Особое внимание на мероприятии будет уделено роли молодёжи в развитии агропромышленного комплекса и сельских территорий, вопросам привлечения молодых специалистов в отрасль. В день открытия выставки пройдёт «Школа южноуральского фермера», где начинающим фермерам расскажут о науке грамотного ведения аграрного бизнеса. На примерах фермерских хозяйств региона слушатели разберут реальные кейсы по поддержке фермерства, по вопросам организации агропроизводства, например, по защите и питанию растений, кормозаготовке и другие. 23 июля состоится традиционный слёт сельской молодёжи Челябинской области и тренинг-сессия «Возможности самореализации на селе».

Также 23 июля пройдет конкурс «Лучший тракторист-машинист в сельскохозяйственном производстве в 2022 году», в рамках которого участники будут соревноваться в фигурном вождении трактора и вспашке. Вне конкурса состоится «Трактор-шоу», на котором участники могут дополнительно показать свое мастерство в управлении трактором.

Фото: Минсельхоз

Организатор крупнейшей сельскохозяйственной выставки региона «День поля-2022» – министерство сельского хозяйства Челябинской области, оператор - «Первое выставочное объединение». Генеральный партнёр – Группа компаний «Ростсельмаш», партнеры - АО Фирма «Август», АО «Щёлково Агрохим». Партнер регистрации - Торговый Дом «Кирово-Чепецкая Химическая Компания».

Подробная программа «Дня поля-2022», схема проезда и вся дополнительная информация указаны на официальном сайте мероприятия field74.ru.