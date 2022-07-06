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Здоровье6 июля 2022 6:21

В Челябинской области 87 человек за день за заболели коронавирусом

На каникулах продолжают болеть школьники
Елена КОЛЧИНА
больше 335 тыс. южноуральцев заболели коронавирусом

больше 335 тыс. южноуральцев заболели коронавирусом

Фото: Валентина ВАГАНОВА

За последний день в Челябинской области диагностировали коронавирус у 87 человек. Почти месяц заболеваемость не снижалась. Ежедневно регистрировали по 88-94 случая Covid-19.

Коронавирусом продолжают болеть дети. За день инфекцию обнаружили у четверых школьников.

По данным регионального министерства здравоохранения к 6 июля, от Covid-19 продолжают лечиться 1 480 южноуральцев. От ковидной пневмонии за сутки умер один пациент.

В Челябинской области за все время с начала пандемии насчитали 335 183 подтвержденных случаев коронавируса.

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