Продавал автоматы мешками: житель Челябинской области открыл подпольную оружейную мастерскую

Фото: УФСБ по Челябинской области

В Челябинской области закрыли незаконную мастерскую по изготовлению оружия. Ее создал житель Еткульского района.

Мужчина переделывал так называемое охолощенное оружие (оно может стрелять только холостыми патронами) в настоящее боевое.

Как рассказали в региональном управлении ФСБ, преступника поймали с пличным, когда он пытался продать нелегальный товар. У оружейника изъяли пять автоматов, кустарным образом переделанных в штурмовые винтовки АК-103 и 20 боеприпасов. Автоматы мужчина хранил, заворачивая в старые полотенца и полипропиленовые мешки - в такие же упаковывают сахар и другие продукты.

Суд признал мастера виновным в незаконном изготовлении огнестрельного оружия и покушении на его сбыт. Мужчину на 5 лет отправили в колонию строгого режима.

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