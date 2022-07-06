Продавал автоматы мешками: житель Челябинской области открыл подпольную оружейную мастерскую

Фото: УФСБ по Челябинской области
В Челябинской области закрыли незаконную мастерскую по изготовлению оружия. Ее создал житель Еткульского района.
Мужчина переделывал так называемое охолощенное оружие (оно может стрелять только холостыми патронами) в настоящее боевое.
Как рассказали в региональном управлении ФСБ, преступника поймали с пличным, когда он пытался продать нелегальный товар. У оружейника изъяли пять автоматов, кустарным образом переделанных в штурмовые винтовки АК-103 и 20 боеприпасов. Автоматы мужчина хранил, заворачивая в старые полотенца и полипропиленовые мешки - в такие же упаковывают сахар и другие продукты.
Суд признал мастера виновным в незаконном изготовлении огнестрельного оружия и покушении на его сбыт. Мужчину на 5 лет отправили в колонию строгого режима.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru