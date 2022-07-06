Измяло, как консервную банку: в Челябинской области опрокинулась машина, водитель госпитализирован

Фото: 8 ПСО ГУ МЧС по Челябинской области

В Челябинской области произошло ДТП с переворотом. Под Кыштымом опрокинулся SEAT Ibiza. По предварительной версии, водитель не справился с управлением.

Вылетевшая за пределы дороги машина превратилась в груду измятого металла. На место происшествия выезжали сотрудники МЧС, но их помощь не потребовалась: автомобиль не загорелся, водителя не зажало в салоне.

Как рассказали в восьмом пожарно-спасательном отряде регионального ГУ МЧС, 36-летний мужчина, управлявший SEAT, получил травмы. С места происшествия его увезли в больницу.

В обстоятельствах аварии сейчас разбираются полицейские.

Напомним, несколько дней назад в Челябинской области опрокинулась Lada Priora, в которой ехали водитель и пять пассажиров. Пострадали четверо.

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