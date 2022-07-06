Появилось фото женщины, ударившей по голове чужого ребенка в Челябинске

Женщина выглядит интеллигентно - в очках. Фото: предоставлено матерью девочки

В Челябинске женщина, напавшая на шестилетнюю девочку на улице, «засветила» свое лицо на камеру умного домофона. Как рассказала мать ребенка, сразу после инцидента, незнакомка забежала в соседний подъезд. Он же и зафиксировал ее лицо.

– Она забежала в соседний подъезд, открыла его своими ключами. Теперь страшно, как дочь в школу водить, она здесь совсем рядом, если тут такие люди живут, – поделилась мать девочки Алина.

Все произошло во вторник, в три часа дня. Девочка проехала мимо женщины на самокате и нечаянно задела ее ногой. В ответ получила удар по голове. Как все произошло, КП-Челябинск рассказала мать девочки

В прошлом году 60-летний челябинец на остановке ударил по голове 4-летнего мальчика. Так он решил выпустить пар, разозлившись на начальство. Ни в чем не повинный ребенок получил серьезную психологическую травму. Суд взыскал с великовозрастного драчуна компенсацию морального вреда в размере 165 тысяч рублей.

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