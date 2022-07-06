В Челябинской области родители выпускников перепели «Диалоги тет-а-тет» и сняли горячий клип

Родители выпускников в Каслях сняли клип для своих детей

В гореде Касли Челябинской области родители выпускников девятых классов школы № 24 сняли клип в стиле девяностых. Для этого они перепели современный хит «Диалоги тет-а-тет».

— Песню выбирали недолго — нашли ту, что есть в плей-листах у всех детей. Конечно, переделывать текст пришлось долго, это было сложно, но на выпускном ролик произвел фурор, — рассказала изданию Hornews.com одна из создателей клипа Татьяна Зацепина.

Татьяна сама переделала слова, а исполнить песню ей помог вокалист Павел Набоков. Сам клип отправляет зрителя в девяностые. Здесь и прически того времени, и знаменитые олимпийки. Для съемок даже вытащили старую «копейку» из гаража. А основной локацией стала школьная столовая. На стену там повесили ковер и устроили дискотеку вокруг сумок.

Татьяна добавила, что в Каслях ежегодно снимают выпускные клипы, вот только не все их них потом появляются в Интернете. Своим видео родители хотели показать, как быстро летит время, ведь совсем недавно они и сами были выпускниками.

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