В Челябинской области снимут первый в России фильм об офицерском штрафбате

Фото: кинокомпания RUDA

В Челябинске решили снять полнометражный фильм о событиях Великой Отечественной войны. Кинолента будет называться «Слово о штрафбате». По словам авторов, это будет первый в России фильм о штрафном батальоне, состоявшем исключительно из офицеров.

Прототипом главного героя стал Александр Пыльцин, которого в 1943 году назначили командиром роты офицерского штрафбата Первого Белорусского фронта. Он оставил воспоминания о военных годах, которые и легли в основу сценария.

Челябинская кинокомпания RUDA уже сняла пробные кадры будущего фильма. В роли лесов Белоруссии выступили ландшафты парка исторической реконструкции «Гардарика», который находится недалеко от поселка Биргильда в Сосновском районе. Для промо-ролика выбрали эпизод боевых действий.

Сейчас энтузиасты ищут для финансирование для съемок и открыли сбор пожертвований.

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