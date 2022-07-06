Как добраться до областного Сабантуя из Челябинска

Сабантуй 2022 будут отмечать на аэродроме Калачево под Копейском Фото: минкульт Челябинской области

9 июля в Челябинской области пройдет татаро-башкирский праздник Сабантуй. В этот раз он будет отмечаться на аэродроме Калачево, неподалеку от Копейска. В Министерстве культуры Челябинской области рассказали, на каком транспорте туда можно добраться.

— До празднования Сабантуя можно будет доехать на автобусах № 140 и № 187, которые идут от областной больницы. А также на маршрутке № 302 от железнодорожного вокзала, — уточнили в минкульте.

Напомним, Сабантуй начнется на аэродроме 9 июля в 12:00, а программа обещает быть весьма насыщенной. Что будет происходить на празднике и чьи выступления ждать, читайте в нашем материале.

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