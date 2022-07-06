Жителю Миасса за сброс мусора на пустыре грозит серьезный штраф

Фото вновь образовавшейся свалки, ликвидированной в июне 2020 года

ЦКС направляет обращение в прокуратуру Миасса. Компания просит проверить законность действий местного жителя, который на глазах у представителей администрации города и сотрудников регионального оператора выгрузил на пустыре навоз и другие отходы от животноводческой деятельности.

Инцидент произошел 16 июня. В тот день сотрудники регоператора и представители местной власти проводили рейд по муниципальным территориям, на которых ранее за счет бюджетных средств были ликвидированы несанкционированные свалки.

Тогда, после осмотра трех локаций участники выездной встречи констатировали — свалки в Миассе появляются вновь. Об этом свидетельствовали множественные завалы из строительных отходов, старых автомобильных покрышек, а также лом от сгоревших построек.

Фото: ЦКС

Скопление мусора обнаружилось и на земельном участке в районе Южного кладбища. Судя по объемам, отходы сюда свозят грузовыми машинами. В ходе выездного осмотра этот факт подтвердился. Участники рейда стали очевидцами незаконного сброса мусора с борта газели, водитель которой выгрузил на землю навоз, а также отходы, которые можно причислить к биологическому мусору (обрезки шкур, фрагменты коровьих ног).

Мужчине было сделано замечание, а факт сброса мусора и гос. номер автомобиля, на котором его привезли, были зафиксированы на фото и видео. Эти материалы ЦКС приложил к обращению в прокуратуру Миасса. В действиях местного жителя усматривается нарушение сразу нескольких федеральных законов.

Федеральный закон «Об охране окружающей среды», в частности, запрещает сброс отходов производства и потребления в поверхностные и подземные водные объекты, на водосборные площади, в недра и на почву.

Фото: ЦКС

Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» допускает накопление отходов только в местах, соответствующих требованиям санитарно-эпидемиологических правил.

Добавим, что сброс мусора на природе приводит к появляется и разрастанию несанкционированных свалок. Это наносит вред неограниченному кругу лиц, а также создает угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения и окружающей среде.

В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях сброс отходов на природе влечет за собой наложение крупных финансовых санкций:

• штрафы для граждан — до двух тысяч рублей;

• штрафы для должностных лиц — до 30 тысяч рублей;

• штрафы для предпринимателей (без образования юр. лица) — до 50 тысяч рублей;

• штрафы для юр. лиц - до 250 тысяч рублей.

Проблема замусоривания муниципальных территорий крайне остро стоит в Миассе. После закрытия Васильевской свалки и устаревшего мусоросортировочного комплекса в городе не осталось объектов, которые могли бы принимать отходы на переработку. А вывозить мусор, которые не относится к твердым коммунальным отходам, — крайне дорого.

«Организациям и физическим лицам приходится самостоятельно вывозить мусор за 100 км на действующий полигон ТБО в Сосновский район, либо заключать договор со специализированной компанией на транспортировку. Учитывая длинное транспортное плечо, стоимость таких услуг достаточно высокая, что становится неподъемной нагрузкой. В среднем затраты только на транспортирование составляют около шести тысяч рублей за тонну, и это без стоимости обработки и утилизации отходов», — рассказал руководитель Карабашского кластера Центра коммунального сервиса Кирилл Кобзев.

Очевидно, что проблема требует системных решений, которые уже приняты. На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Челябинской области Алексей Текслер и генеральный директор публичной правовой компании «Российский экологический оператор» Денис Буцаев подписали соглашение о строительстве экопромтехнопарка на территории Миасского городского округа. Всего в стране будет восемь таких объектов. Появление подобных производств будет способствовать и решению проблемы несанкционированных свалок. В городе появится свой объект, который будет принимать мусор на переработку.

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